"Gänsemarsch" durch die Stadt: Heute endet der Dammer Carneval Stand: 25.02.2025 07:31 Uhr In Damme haben am traditionell verfrühten Rosenmontag rund 8.000 Närrinnen und Narren beim Carnevals-Umzug gefeiert. Seit Sonntag gehen Tausende Karnevalisten auf die Straße - weitergefeiert wird noch bis heute.

Heute geht es beim sogenannten Gänsemarsch ein letztes Mal zu Fuß durch die Stadt, um von der 441. Dammer Carnevalssession Abschied zu nehmen. Am Montag hatte die Stadt Damme (Landkreis Vechta) um 11.33 Uhr zum Rosenmontagsempfang ins Rathaus geladen. Zur Eröffnung sprach auch Niedersachsens Gesundheitsminister Andreas Philippi (SPD). Aus Berlin war keiner zu bekommen, wie Bürgermeister Mike Otte (CDU) sagte. Karl Lauterbach etwa habe anderes zu tun gehabt. Nicht fehlen beim Empfang durfte dagegen Carnevals-Prinz Markus I. und sein Hofstaat.

Rund 8.000 Narren feiern verfrühten Rosenmontag

Während am Sonntag mehr als 30.000 Menschen und rund 200 Motivwagen beteiligt waren, waren es am Montag mit rund 8.000 Karnevalisten deutlich weniger. Der Dammer Rosenmontagsumzug gilt als einer der größten im Norden - und findet seit mehr als 130 Jahren traditionell eine Woche früher als im Rest der Republik statt.

"Carne-Wahl" in Damme: Zwischen Umzug und Wahlurne

Für eine besondere Herausforderung hatte in diesem Jahr das Zusammenfallen des Dammer Carnevals mit der vorgezogenen Bundestagswahl am Sonntag gesorgt. Als die Dammer Narren am 11.11. um 11.11 Uhr in die neue Session starteten, war die Ampelkoalition schon am Ende. Und als dann der 23. Februar als Tag der Bundestagswahl festgelegt wurde, sprach Bürgermeister Otte von einer riesigen Herausforderung, die er den Dammer Närrinnen und Narren gerne erspart hätte. Den Karneval zu verlegen, war aber auch keine Option.

Wahl und Carneval wurden getrennt

Die Stadt begann also zu planen. Mit der klaren Vorgabe: Wahl und Carneval müssen unabhängig voneinander stattfinden. Denn es gibt klare Regeln, die für jede Wahl gelten - ob nun parallel ein Fastnachtsumzug durch die Stadt zieht oder ein ganz normaler Sonntag ist. Das Wählen muss barrierefrei möglich sein. Deshalb hatte die Stadt ein Wahllokal verlegt, das unmittelbar an der Umzugsstrecke gelegen hätte.

Kein Alkohol im Wahllokal

Christoph Bornhorst, stellvertretender Dammer Bürgermeister, hatte weitere Regeln für die Wahllokale genannt: Dort durfte keine Musik laufen, der Konsum von Alkohol war verboten. Wahlhelferinnen und Wahlhelfer durften nicht im Kostüm erscheinen, für Wählerinnen und Wähler galt das aber nicht. Ohnehin hatten 47 Prozent der Wahlberechtigten Briefwahl beantragt - deutlich mehr als bei der vergangenen Bundestagswahl.

Warum feiert Damme früher Karneval?

Dass Damme überhaupt seinen Carneval eine Woche früher feiert als der Rest der Republik, hängt mit einem Ereignis aus dem Jahr 1892 zusammen: Damals hatte die Kirche ein Non-Stop-Gebet über die Fastnachtstage angesetzt. 40 Stunden sollte gebetet und nicht gefeiert werden. Doch die Dammer Carnevalsgesellschaft wollte nicht auf ihre "fünfte Jahreszeit" verzichten, feierte einfach eine Woche früher und betete danach. So ist es bis heute geblieben - zumindest was das Feiern angeht.

