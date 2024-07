Stand: 29.07.2024 10:57 Uhr Freistatt: Wohnungslose diskutieren über Notunterkünfte

In Freistatt (Landkreis Diepholz) treffen sich in dieser Woche nach Angaben der Veranstalter rund 100 wohnungs- und obdachlose Menschen zu einer fünftägigen Konferenz. Bei dem "Wohnungslosentreffen 2024" wollen sie mit Vertretern von Wohlfahrtsverbänden und aus der Politik diskutieren. Es geht vor allem um die Notunterkünfte für Wohnungslose. Die seien nicht zumutbar, sagte Maike Piontek von der Koordinierungsstelle der Selbstvertretung wohnungsloser Menschen. Die Organisatorin des Treffens kritisiert, dass in vielen Städten bis zu zwölf Menschen in einem Zimmer übernachten. Sie fordert abschließbare Appartements für Wohnungslose. Das Land Niedersachsen müsse das den Kommunen gesetzlich vorschreiben und ihnen dafür auch Geld zahlen, so Piontek.

