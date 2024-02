Stand: 27.02.2024 09:02 Uhr Frau setzt Perserkatze auf Marktplatz aus - samt Kratzbaum

Eine unbekannte Frau hat am Sonntagnachmittag eine Perserkatze samt Kratzbaum, Tierfutter und Zubehör auf dem Marktplatz in Bramsche zurückgelassen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hat eine Anwohnerin die bislang unbekannte Frau dabei beobachtet. Demnach war sie mit einem Auto und einem männlichen Begleiter auf den Marktplatz gefahren. Neben die Katze und ihr Zubehör habe sie ein Schild mit der Aufschrift "zu verschenken" gestellt. Als die Anwohnerin die Frau ansprach, reagierte diese laut Polizei nicht weiter und fuhr mit ihrem Begleiter davon. Die Frau soll etwa 30 Jahre alt sein und hatte lange blonde Haare. Die Katze wurde vorübergehend von Passanten versorgt und später an den Bauhof der Stadt Bramsche übergeben. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und sucht Zeugen, die Angaben zu der unbekannten Frau machen können oder das Tier einer Person zuordnen können. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer (05461) 945 30 entgegen.

Weitere Informationen Polizei befreit Kater nach zwei Tagen aus Altkleidercontainer Der Kater "Mr. Grey" war in Lehrte in einen Sammelcontainer gefallen. Anwohner wurden durch sein "Miauen" aufmerksam. (25.02.2024) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 26.02.2024 | 13:30 Uhr