Frau entschuldigt sich nach Angriff auf Polizei: "Ich schäme mich"

Eine Frau, die bei einer Polizeikontrolle Anfang April in Georgsmarienhütte (Landkreis Osnabrück) mehrere Beamte angegriffen hat, hat sich mit einem handschriftlichen Brief für ihr Verhalten entschuldigt. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Frau kontrolliert, weil sie mutmaßlich unter Alkoholeinfluss am Steuer saß. Auf der Rückbank des Streifenwagens versuchte sie jedoch eine Polizistin zu schlagen, riss ihr ein Haarbüschel aus und verletzte sie im Gesicht. Insgesamt wurden vier Polizeikräfte leicht verletzt. Die Frau wurde nach den Maßnahmen in eine Klinik eingewiesen. Wenige Tage später kam dann der Brief. Ein solches Benehmen entspreche nicht ihren Werten, schreibt die 40-Jährige und bittet um Verzeihung. Natürlich mache das die Tat nicht ungeschehen, so Polizeisprecher Jannis Gervelmeyer. Aber ihre Entschuldigung zeige, dass Respekt und Dialogfähigkeit noch nicht verloren seien.

Schlagwörter zu diesem Artikel Osnabrück