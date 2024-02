Stand: 28.02.2024 09:08 Uhr Feuerwehr rettet Dackel-Mischling "Sissi" aus Nutria-Bau

Rettungskräfte der Feuerwehr haben am Dienstagabend einen Dackel-Mischling gerettet, der in Alfhausen (Landkreis Osnabrück) in einem Nutria-Bau feststeckte. Hündin "Sissi" war nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr Alfhausen während eines Spaziergangs am Fluss Hase in der Höhle eines Nutrias verschwunden - und kam nicht mehr heraus. Ihre Besitzer wählten den Notruf. Die Feuerwehr rückte mit rund 20 Einsatzkräften an, um die Dackel-Dame zu befreien. Die steile Böschung und das dichte Wurzelwerk im Boden hätten es den Einsatzkräften nicht einfach gemacht, sagte ein Feuerwehrsprecher. "Wir haben mit Manpower, Schaufeln, Spaten und einer Axt die Wurzeln beseitigt, um ein Loch in circa ein Meter Tiefe zu graben." Auch eine Motorsäge kam zum Einsatz. Dreckig, aber sonst wohlbehalten tauchte "Sissi" schließlich aus dem Loch auf und wurde an ihre Besitzer übergeben.

