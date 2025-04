Feuerwehr kann Brand in Katharinenkirche Fürstenau löschen

In der historischen Katharinenkirche in Fürstenau hat es am Samstagnachmittag gebrannt. Bemerkt wurde das Feuer durch die starke Rauchentwicklung im Kirchenschiff. Wie sich herausstellte, war dort ein Holztisch mit Kerzen in Brand geraten. Die Einsatzkräfte konnten den Brand schnell löschen und die Kirche entlüften. Die Ostergottesdienste können wie geplant stattfinden. Die Ursache des Brandes ist noch unklar.

