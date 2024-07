Stand: 31.07.2024 10:04 Uhr Feuerwehr findet Einsatzort erst nicht: Segelboot sinkt

In der Nacht zum Mittwoch ist ein hölzernes Segelboot im Mittellandkanal im Landkreis Osnabrück gesunken. Laut der Wasserschutzpolizei Minden ist die Ursache unklar. Die Feuerwehr hatte nach eigener Aussage Schwierigkeiten den Einsatzort zu finden und konnte nach längerer Suche in umliegenden Häfen das sinkende Schiff in Venne finden. Das Boot liege auf Grund, soll aber geborgen werden. Aus dem Boot trat Öl aus, daher sicherte die Feuerwehr die Unfallstelle mit einer Ölsperre. Verletzt wurde nach Angaben der Wasserschutzpolizei bei dem Vorfall im Hafen Venne in Ostercappeln niemand.

