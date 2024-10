Stand: 16.10.2024 10:07 Uhr Feuerserie in Bissendorf: Erste Hinweise zu Brandstiftern

Die Serie von Brandstiftungen in Bissendorf (Landkreis Osnabrück) setzt sich fort. Am Dienstagabend geriet laut Polizei erneut ein Müllcontainer in der Nähe einer Pflegeeinrichtung in Brand. Es ist der zweite Vorfall in dieser Woche. Eine Mitarbeiterin hatte demnach das Feuer entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Die Polizei geht erneut von Brandstiftung aus und hat zum ersten Mal mögliche Verdächtige im Blick: Zeugen hatten in der Nähe des Brandortes eine Gruppe gesehen. Die Brandserie begann im November 2022, seither werde nach den Tätern gesucht, heißt es. Für die Gemeinde Bissendorf ist es ein Ärgernis, nicht nur wegen der zahlreichen Feuerwehreinsätze. Der finanzielle Schaden sei mittlerweile beträchtlich. Verletzte gab es bisher nicht.

