Stand: 02.07.2022 10:56 Uhr Feuer in Esterwegen - Ursache wohl defekter Kühlschrank

In Esterwegen im Landkreis Emsland hat ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus einen Schaden in Höhe von etwa 50.000 Euro verursacht. Verletzte hat es bei dem Brand in der Nacht zu Sonnabend laut Polizei nicht gegeben. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war ein defekter Kühlschrank Ursache für das Feuer in einem Zimmer im Obergeschoss des Wohnhauses. Die betroffene Wohnung kann demnach vorerst nicht betreten werden.

