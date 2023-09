Stand: 25.09.2023 12:50 Uhr Festnahme mitten auf Fußballplatz: Betreuer stoppen flüchtige Frau

Die Polizei hat auf einem Sportplatz in Spahnharrenstätte (Landkreis Emsland) eine per Haftbefehl gesuchte Frau festgenommen. Den Angaben zufolge hatte ein Polizist die gesuchte 30-Jährige am Freitagnachmittag zufällig auf einem Fahrrad gesehen und Verstärkung gerufen. Als Einsatzkräfte die Frau stoppen wollten, floh sie mit dem Rad. Nahe eines Sportplatzes sprang sie von ihrem Fahrrad und kletterte über einen zwei Meter hohen Zaun auf einen Sportplatz. Das gelang den Angaben zufolge aber nicht so wie geplant - die Frau rutschte ab und fiel auf den Boden. Anschließend sei sie orientierungslos über den Fußballplatz gelaufen, so ein Polizeisprecher. Zwei Betreuer einer dort trainierenden Kinder-Fußballmannschaft griffen ein und hielten die Frau fest. Einem von ihnen biss die 30-Jährige in die Hand, ehe sie von der Polizei festgenommen und in ein Gefängnis gebracht wurde. Die Polizei dankte beiden Betreuern für ihr Eingreifen: Sie hätten verhindert, dass nichts Schlimmeres passierte, so der Sprecher.

