Stand: 08.02.2024 15:38 Uhr Fahrzeugbau Krone: 400 Beschäftige in Werlte in Kurzarbeit

Beim Nutzfahrzeug-Hersteller Krone in Werlte (Landkreis Emsland) gehen die Aufträge zurück. Das Unternehmen schickt deshalb 400 Mitarbeitende in Kurzarbeit. Sie bleiben tageweise zu Hause. Die Kurzarbeit läuft seit Anfang Februar und ist auf sechs Monate angelegt. Betroffen ist der Bereich der Produktion. In Werlte fertigt Krone Sattelauflieger. Dort sind insgesamt 1.200 Mitarbeitende beschäftigt. Als Grund für die Kurzarbeit nennt das Unternehmen die wirtschaftliche Unsicherheit und verweist auf die internationalen politischen Krisen. Sattelauflieger werden von Transportunternehmen benötigt. Die Branche habe mit gestiegenen Kosten zum Beispiel für Energie zu kämpfen, teilte das Unternehmen dem NDR mit. Auch an den anderen Krone-Standorten wie Spelle werde Kurzarbeit diskutiert, so ein Unternehmenssprecher. Insgesamt beschäftigt Krone in den Spaten Landtechnik und Nutzfahrzeuge 6.100 Mitarbeitende.

