Stand: 22.08.2024 15:48 Uhr Ermüdende Diebes-Tour: Verdächtiger schläft auf Beifahrersitz ein

Ein mutmaßlicher Autoaufbrecher hat es der Polizei in Osnabrück am Mittwoch leicht gemacht - indem er am Tatort einschlief. Nach Angaben der Beamten hatte der 30-Jährige zunächst zwei Autos nach Beute durchsucht. In einem dritten Wagen habe er sich dann "ein Päuschen" gegönnt, teilte eine Polizeisprecherin mit. Dabei sei er auf dem Beifahrersitz eingeschlafen. Die durch Zeugen alarmierte Polizei habe den Mann schlafend vorgefunden und vorläufig festgenommen. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von mehr als 0,5 Promille ergeben. Gegen den Beschuldigten werde wegen Diebstahls und versuchten Diebstahls ermittelt. Er kam wieder auf freien Fuß.

