Stand: 18.03.2024 08:18 Uhr Erdwärme: Nordhorn startet Probebohrungen für Energiegewinnung

Die Stadt Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) prüft geothermische Potenziale, so die Stadt in einer Mitteilung. Ab Dienstag soll der Boden in einem künftigen Neubaugebiet im Osten der Stadt erkundet werden. Dazu solle innerhalb von etwa anderthalb Wochen zwei Mal in den Boden bis zu einer Tiefe von 150 Metern gebohrt werden. Sind die Bohrlöcher stabil genug, werden dann in den darauf folgenden zwei Wochen die entsprechenden Tests durchgeführt. Die Stadt Nordhorn fördert das Projekt mit 50.000 Euro. Die Ergebnisse sollen auch für Wärmekonzepte in anderen Stadtteilen genutzt werden.

