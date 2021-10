Emsüberführung: "AIDAcosma" ist auf dem Weg Richtung Nordsee

Stand: 23.10.2021 07:14 Uhr

Von der Meyer Werft in Papenburg aus ist in der vergangenen Nacht das neue Kreuzfahrtschiff "AIDAcosma" auf den Weg in Richtung Nordsee gestartet. Zuvor war der Start wegen des stürmischen Wetters um 24 Stunden nach hinten verschoben worden.