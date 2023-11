Stand: 15.11.2023 14:25 Uhr Emsland und Cloppenburg treiben Ausbau der E233 voran

Die Landkreise Cloppenburg und Emsland treiben die Pläne für den umstrittenen Ausbau der Europastraße 233 voran. Die Bundesstraße zwischen Meppen und Cloppenburg soll von zwei auf vier Spuren verbreitert werden. Der aktuelle Stand der Planungen soll am 21. November in Lastrup (Landkreis Cloppenburg) vorgestellt werden. Bürgerinitiativen kritisieren, dass die möglichen Baukosten sich bereits vervielfacht haben. Außerdem verbrauche der Neubau viel Landschaft und ziehe zusätzlichen Verkehr an. Auch darüber könne in Lastrup gesprochen werden, versichert der Landkreis Cloppenburg. Bislang ist die Europastraße zwischen den Autobahnen 31 und 1 überwiegend zweispurig Wegen des starken Verkehrs gilt sie als Engpass auf der wichtigen West-Ost-Verbindung.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min