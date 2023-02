Stand: 05.02.2023 09:23 Uhr Emsland: Schmorbrand in Bäckerei - 30.000 Euro Schaden

In der Nacht zu Sonntag ist es in Kluse (Landkreis Emsland) in einer Bäckerei zu einem Schmorbrand gekommen. Nach Polizeiangaben entdeckte ein Mitarbeiter den Brand und alarmierte die Feuerwehr. Sie brachte den Brand unter Kontrolle. Die Polizei vermutet, dass ein Kurzschluss einer Heizung den Brand ausgelöst hat. Den entstandenen Sachschaden schätzt sie auf etwa 30.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 05.02.2023 | 08:00 Uhr