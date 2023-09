Stand: 25.09.2023 08:04 Uhr Emsland: Bauarbeiten auf der A31 zwischen Lathen und Rhede

Autofahrer müssen wegen einer Baustelle ab heute im Emsland mit Problemen auf der Autobahn A31 rechnen. Zwischen Lathen und Rhede (Landkreis Emsland) wird in den nächsten drei Monaten die Fahrbahndecke erneuert. In Fahrtrichtung Oberhausen gibt es in dieser Zeit in der Regel zwei verengte Fahrspuren, Richtung Emden nur eine. Im Bereich der Baustelle gilt Tempo 100. Die Anschlussstelle Dörpen ist in beiden Richtungen voll gesperrt, eine Umleitung ist ausgeschildert. Die Autobahn Westfalen investiert nach eigenen Angaben rund 5,5 Millionen Euro in die neun Kilometer lange Strecke.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 25.09.2023 | 06:30 Uhr