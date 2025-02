Stand: 27.02.2025 07:15 Uhr Emsländer dürfen beim Thema Mobilität im Landkreis mitgestalten

Der Landkreis Emsland will in Zukunft sein Mobilitätsangebot neu gestalten und bittet dafür auch die Bürgerinnen und Bürger um Hilfe. Vom 1. März an können sich die Emsländer demnach als "Wegedetektive" mit ihren Hinweisen an einem neuen Konzept beteiligen. Dafür schaltet der Landkreis nach eigenen Angaben eine interaktive Karte frei, in die jeder eintragen kann, wo es im Emsland Schwachstellen gibt. Das ist für alle Felder der öffentlichen Mobilität möglich, teilt der Landkreis mit. Von der Buslinie bis zum Fahrradweg. Ziel sei, noch in diesem Jahr einen neuen Nahverkehrswegeplan aufzustellen.

