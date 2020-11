Stand: 04.11.2020 15:37 Uhr Emotionale Debatte: Neuer Geflügelschlachthof für Steinfeld?

Der Rat der Gemeinde Steinfeld (Landkreis Vechta) entscheidet heute über den Verkauf eines Grundstücks im Industriegebiet, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Hier soll in zwei Jahren ein neuer Geflügelschlachthof entstehen. Für Steinfeld wäre es der zweite Geflügelschlachthof. Ein Wildeshauser Unternehmen will sich ansiedeln. Geplant sei, rund 9.500 Hühner am Tag zu schlachten. Die Diskussion werde emotional geführt, die Entscheidung am Abend eng, vermutet Hubert Pille (CDU), stellvertretender Gemeindebürgermeister. Die Partei stehe hinter den Plänen für den Schlachthof. SPD und UWG fürchten dagegen um den Grundwasserspiegel und beklagen mangelnde Information über das tatsächliche Ausmaß des Wasserverbrauchs. Auch viele Steinfelder machen sich Sorgen um den Grundwasserspiegel. In den Nachbargemeinden Lohne und Holdorf gibt es schon seit längerem Probleme. Vor der Entscheidung heute soll ein Vertreter des Wasserverbandes die Auswirkungen eines weiteren Schlachthofes auf den Grundwasserspiegel erläutern.

Weitere Informationen Corona-Ausbruch in Steinfeld: Kreis schließt Schlachthof In dem Betrieb im Landkreis Vechta ist mittlerweile bei mehr als 20 Mitarbeitern eine Infektion nachgewiesen worden. mehr

