Stand: 30.07.2024 08:21 Uhr Einbruchsserie in Bohmte: Polizei sucht Zeugen

Unbekannte sind in Bohmte in drei Gebäude eingebrochen. Die Polizei spricht von einer Einbruchserie und prüft eigenen Angaben zufolge derzeit, ob die Taten zusammenhängen. Die Einbrüche geschahen demnach zwischen Samstagabend und Montagmorgen in einem Discounter, einem Geschäft für Tierbedarf und in einer Gartenhütte. Die Unbekannten stahlen unter anderem Werkzeug und Bargeld. Die Polizeiinspektion Osnabrück bittet Zeugen um Hinweise.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 30.07.2024 | 08:30 Uhr