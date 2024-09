Stand: 09.09.2024 15:03 Uhr Zeichen gegen Gewalt an Frauen: 100 orange Bänke im Raum Osnabrück

In Osnabrück ist die einhundertste, orangefarbene Bank gegen Gewalt an Frauen und Mädchen eingeweiht worden. Wie der Zonta Club Westfälischer Friede mitteilte, wurde die 100. Bank im Garten der Initiative Himbeerbunt im Stadtteil Gretsch aufgestellt. Ein Verein, der die Integration benachteiligter Menschen fördert. Seit drei Jahren setzt sich Zonta dafür ein, dass in der Stadt und im Landkreis Osnabrück orange Bänke aufgestellt werden. Eingraviert ist der Satz: "Hier ist kein Platz für Gewalt an Frauen und Mädchen" und die Nummer für das Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen". Der Zonta Club ist weiter auf der Suche nach Sponsoren, um weitere Bänke aufstellen zu können.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Osnabrück