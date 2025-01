Stand: 09.01.2025 21:15 Uhr Ein Toter bei schwerem Verkehrsunfall im Landkreis Emsland

In Geeste im Landkreis Emsland ist es am Donnerstag zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei Meppen am Abend dem NDR Niedersachsen bestätigte, wollte der Fahrer eines Kleinwagen auf einer Landstraße nach links abbiegen und sei deswegen zum Stehen gekommen. In diesem Augenblick sei der Fahrer eines SUV von hinten offenbar ungebremst auf das Fahrzeug aufgefahren. Der Kleinwagen wurde daraufhin in einen Graben geschleudert. Der 24-jährige Fahrer wurde dabei tödlich verletzt. Der SUV-Fahrer sei laut Polizei leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Beide Fahrzeuge wurden nach Polizeiangaben von der Staatsanwaltschaft Osnabrück beschlagnahmt. Ob Bremsspuren am Unfallort gefunden wurden, sei Gegenstand der Ermittlungen, sagte eine Polizeisprecherin.

VIDEO: 24-Jähriger stirbt bei Unfall in Geeste (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min