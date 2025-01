Stand: 10.01.2025 09:01 Uhr 24-Jähriger stirbt bei Auffahrunfall im Emsland

In Geeste im Landkreis Emsland ist es am Donnerstag zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Nach Angaben einer Polizeisprecherin wollte ein 24-Jähriger auf der Süd-Nord-Straße in Richtung Meppen nach links abbiegen. Ein 36-Jähriger habe vermutlich übersehen, dass der Wagen bremste und sei offenbar ungebremst auf den Wagen des Jüngeren aufgefahren, so die Polizei. Trotz sofortiger Erste-Hilfe-Maßnahmen sei der 24-Jährige noch an der Unfallstelle verstorben. Der 36-Jährige wurde leicht verletzt. Ein Aufkleber auf der Außenseite seines Wagens deutet laut Polizei auf "autonomes Fahren" hin. Ob das Fahrzeug entsprechend ausgestattet war, oder ob damit lediglich Verkehrsdaten gesammelt wurden, muss nach Angaben der Sprecherin noch geklärt werden.

VIDEO: 24-Jähriger stirbt bei Unfall in Geeste (1 Min)

