Dümmer: Boote dürfen schon am Gründonnerstag auf den See

Wegen des frühen Osterfestes dürfen Wassersportfreunde in diesem Jahr vier Tage früher als normalerweise wieder auf den Dümmer. Das teilte der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) mit. Per Ausnahmegenehmigung werde das Befahren des Sees mit Segel- und Elektrobooten sowie das Surfen schon ab Gründonnerstag gestattet. Gewöhnlich darf der zwölf Quadratkilometer große See nur vom 1. April bis zum 31. Oktober befahren werden. Der Dümmer, der an die Landkreise Diepholz, Vechta und Osnabrück grenzt, sei ein international bedeutsames Vogelschutzgebiet. Der NLWKN bittet daher alle Wassersportler, Rücksicht auf die Naturschutzbereiche zu nehmen.

