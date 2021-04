Stand: 08.04.2021 12:00 Uhr Drogen-Razzien: Spezialkräfte nehmen fünf Verdächtige fest

Spezialkräfte von Polizei und Zoll haben bei Razzien im Landkreis Emsland, in Wilhelmshaven und Gifhorn fünf mutmaßliche Rauschgifthändler im Alter von 27 bis 46 Jahre festgenommen. Die Beamten stellten bei den Einsätzen am Dienstag mehr als 26 Kilogramm Marihuana im Wert von rund 130.000 Euro sicher. Außerdem fanden sie eine geladene Schusswaffe und Bargeld im fünfstelligen Bereich. Vier der fünf Verdächtigen sitzen in Untersuchungshaft.

