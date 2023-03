Stand: 26.03.2023 16:45 Uhr Drebber: Zwei Brände auf demselben Gelände innerhalb von zwei Tagen

Zwei Brände innerhalb kürzester Zeit beschäftigen die Polizei im Landkreis Diepholz. Am Freitagmorgen musste die Feuerwehr zu einem Zimmerbrand in einem leer stehenden Wohnhaus in der Ortsmitte von Drebber ausrücken. Das Feuer konnte von den Einsatzkräften nach eigenen Angaben schnell unter Kontrolle gebracht werden. Aufgrund der unterschiedlichen Brandherde geht die Polizei von Brandstiftung aus. Am Samstag, also nur wenige Stunden später, brannte auf dem rückwärtigen Grundstück des verwaisten Hauses ein Schuppen. Die Feuerwehren vor Ort konnten ein Übergreifen des Feuers auf bewohnte Gebäude verhindert, Menschen seien nicht verletzt worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Polizei ermittelt.

VIDEO: Drebber: Wieder brennt es an gleicher Adresse (1 Min)

