Stand: 03.06.2023 16:20 Uhr Diepholz: Fünf Verletzte bei Unfall, drei Menschen in Lebensgefahr

Bei einem Unfall im Landkreis Diepholz sind am Samstagmittag fünf Menschen schwer verletzt worden, drei von ihnen schweben in Lebensgefahr. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Fahrer oder die Fahrerin eines Autos mit vier Insassen im Bereich Scharringhausen eine Straße überqueren. Die Person am Steuer übersah dabei einen herannahenden Transporter - beide stießen zusammen, kamen von der Straße ab und prallten gegen eine Hauswand. Drei der vier Insassen des Autos wurden laut Polizei lebensgefährlich verletzt. Rettungshubschrauber brachten sie ins Krankenhaus. Die vierte Person erlitt schwere Verletzungen, ebenso wie die Person am Steuer des Transporters. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Varreler Straße war nach dem Unfall rund drei Stunden gesperrt.

VIDEO: Schwerer Unfall in Scharringhausen: Drei Personen in Lebensgefahr (1 Min)

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 03.06.2023 | 16:00 Uhr