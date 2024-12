Stand: 05.12.2024 16:16 Uhr Diebstahl im ICE: 31-Jähriger dank Zeugin festgenommen

Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte am Dienstag ein mutmaßlicher Dieb in einem Zug schnell festgenommen werden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der 31-jährige mutmaßliche Dieb der Zeugin aufgefallen, weil er sich hinter eine Seniorin gesetzt hatte. Anschließend zog er seine Jacke aus und legte sie als vermeintlichen Sichtschutz über einen Sitz und hantierte darunter. Als sich dann bei der anschließenden Fahrkartenkontrolle herausstellte, dass die 72-jährige Seniorin bestohlen worden war, informierte die Zeugin den Zugbegleiter, der dann die Bundespolizei verständigte. Die Beamten nahmen den 31-Jährigen bei einem Halt in Osnabrück fest. Dort wurde der 72-Jährigen ihr gestohlenes Handy ausgehändigt. Auf der Wache der Bundespolizei fanden die Beamten außerdem das gestohlene Bargeld unter der Schuhsohle des 31-Jährigen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 05.12.2024 | 13:30 Uhr