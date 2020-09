Stand: 12.09.2020 12:12 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Diebe schlagen mit Eisenstange zu

In Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) sollen zwei Personen am Freitag versucht haben, ein Sportgeschäft zu bestehlen. Wie die Polizei mitteilte, steckten ein Mann und eine Frau Bekleidung in ihre Taschen. Als ein Mitarbeiter sie ansprach, ergriffen sie die Flucht. Als der Mitarbeiter die beiden daran hindern wollte, wurde er laut Polizei mit einer Eisenstange attackiert. Dennoch konnte er den 58-jährigen Mann und die 47 Jahre alte Frau festhalten, bis die Polizei eintraf.

