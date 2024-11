Stand: 07.11.2024 10:03 Uhr Diakonie Osnabrück packt wieder Tüten für Weihnachtsplätzchen

Die Diakoniestiftungen Osnabrück und Osnabrücker Land haben zum dritten Mal die Aktion "Weihnachtskekse" für bedürftige Familien ins Leben gerufen. Mehr als 100 Freiwillige packen in der übernächsten Woche 3.700 Tüten mit jeweils 15 Zutaten für Plätzchen, teilten die beiden Stiftungen mit. Die Tüten sollen dann an die Kundinnen und Kunden der Tafel in der Region Osnabrück verteilt werden. Zusätzlich werden in diesem Jahr erstmals auch Pflegeprodukte für Familien mit Babys und Kleinkindern verpackt, hieß es. Lebensmittel und Pflegeprodukte haben den Angaben zufolge einen Wert von 75.000 Euro. Mehrere Unternehmen aus der Region unterstützen die Aktion.

Schlagwörter zu diesem Artikel Osnabrück