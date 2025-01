Stand: 27.01.2025 09:06 Uhr Demo gegen Rechts: Wahlkampfstand der AfD in Osnabrück umstellt

In Osnabrück haben laut Polizei am Samstag bis zu 1.300 Menschen gegen Rechtsextremismus demonstriert. Sie umstellten einen Wahlkampfstand der AfD vor dem Theater. Im Vorhinein hatten unter anderem der Deutsche Gewerkschaftsbund, mehrere Schulen, Klimaaktivisten und die Initiative Omas gegen Rechts zu der Kundgebung aufgerufen, so die Polizei. An dem AfD-Stand versammelten sich den Angaben zufolge etwa 35 Menschen. Laut Polizei blieb es weitgehend friedlich.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 27.01.2025 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Osnabrück