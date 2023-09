Stand: 16.09.2023 10:25 Uhr Dach von Pferdestall abgebrannt - 150.000 Euro Schaden

In Emsbüren (Landkreis Emsland) ist am Freitagnachmittag ein Dachstuhl in einem Pferdestall in Brand geraten. Wie die Freiwillige Feuerwehr Emsbüren mitteilte, gab es eine starke Rauchentwicklung, rund 40 Einsatzkräfte waren vor Ort. Gemeinsam mit der Feuerwehr Salzbergen brachten die Einsatzkräfte das Feuer unter Kontrolle und verhindern, dass die Flammen auf ein anliegendes Gebäude übergriffen. Der Feuerwehr zufolge kamen vier Personen, die noch Habseligkeiten aus dem Stall gerettet hatten, vorsichtshalber zur Untersuchung im Krankenhaus. Nach Polizeiangaben befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes keine Tiere in dem Stall. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 150.000 Euro. Die Brandursache ist unklar, die Polizei schließt einen technischen Defekt nicht aus.

