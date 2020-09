Stand: 26.09.2020 11:41 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Corona-Verstöße in Osnabrück: Disco dicht

In Osnabrück ist in einer Diskothek massiv gegen Hygienevorschriften verstoßen worden. "Hier wurden die in der niedersächsischen Corona-Verordnung festgeschriebenen Regeln erneut ignoriert", sagte die Leiterin des städtischen Krisenstabs, Katharina Pötter, am Sonnabend. Die Diskothek ist demnach sofort geschlossen und ein Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit eingeleitet worden. Dem Betreiber drohe ein Bußgeld von bis zu 25.000 Euro. Statt der erlaubten Schankwirtschaft sei bei einer Kontrolle am Sonnabend eine gut gefüllte Tanzfläche vorgefunden worden. Der Betreiber und die meisten der 250 Gäste hätten Abstandsregeln, Masken- sowie Dokumentationspflicht missachtet.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 26.09.2020 | 13:00 Uhr