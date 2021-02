Corona-Ausbruch in Eisfabrik Froneri: Jeder Vierte infiziert Stand: 16.02.2021 17:53 Uhr Die Zahl der Corona-Fälle beim Eishersteller Froneri in Osnabrück ist auf 210 gestiegen. Weitere Testergebnisse stehen noch aus. Für die Stadt ist dies ein herber Rückschlag im Kampf gegen Corona.

Bei dem Corona-Ausbruch handelt es sich um einen der bislang größten in Niedersachsen. Die Dimension sei vergleichbar mit Ausbruchsgeschehen in Schlachtbetrieben im vergangenen Jahr "und muss ausgesprochen ernst genommen werden", sagte ein Sprecher des niedersächsischen Sozialministeriums. Bislang wurde die Infektion bei einem Viertel der rund 850 Beschäftigten nachgewiesen - in zwei Fällen handelt es sich um die britische Mutation B.1.1.7. Diese ist deutlich ansteckender als der sogenannte Wildtyp des Virus.

Suche nach den Kontaktpersonen läuft

Es sei nun entscheidend, dass alle Kontaktpersonen gefunden, benachrichtigt und unter Quarantäne gestellt werden, um eine weitere Verbreitung zu verhindern, so der Ministeriums-Sprecher. Nach Unternehmensangaben sind aktuell alle Beschäftigten, die seit dem 25. Januar Zutritt zum Werksgelände hatten, in Quarantäne. Dabei handele es sich um 670 Mitarbeitende. Bei 398 Mitarbeitenden sei der Corona-Test negativ ausgefallen. 210 wurden positiv getestet. Bei weiteren Mitarbeitern steht das Ergebnis noch aus. Ausgenommen von der Quarantäne sind jene Mitarbeiter, die seit dem Beginn des Ausbruchs im Homeoffice, in Elternzeit oder krankgeschrieben waren.

Standort bis mindestens 26. Februar geschlossen

Die ersten Fälle in der Eisfabrik waren in der vergangenen Woche festgestellt worden. Daraufhin hatte Froneri die Produktion gestoppt und ein Testzentrum eingerichtet. Das Unternehmen selbst sprach von einer "pfeilschnellen Ansteckungswirkung, die den Standort voll erwischt" habe. Der Standort bleibt mindestens bis zum 26. Februar geschlossen.

Wie kam das Coronavirus in die Eisfabrik?

Ungeklärt ist noch, wie es zu dem Ausbruch kommen konnte. "Der Gesundheitsdienst hat die Kontaktnachverfolgung aufgenommen", sagte ein Stadtsprecher. Die Behörde suche nun nach der Person, die das Virus in das Unternehmen gebracht habe. Die Suche werde sicherlich einige Tage in Anspruch nehmen. Die Arbeit der Behörde fokussiere sich zunächst darauf, dass Ausbruchsgeschehen zu begrenzen. Derzeit gebe es keine Hinweise darauf, dass das Virus aus anderen Unternehmensstandorten in die Osnabrücker Eisfabrik hineingetragen wurde, sagte der Stadtsprecher. Nach Unternehmensangaben hat es bereits seit Monaten keine Dienstreisen zwischen der Zentrale des Unternehmens in Großbritannien und Osnabrück gegeben.

Verschiedene Hygienemaßnahmen im Werk

Der Landtagsabgeordnete und Rats-Fraktionschef der Osnabrücker Grünen, Volker Bajus forderte, schnell aufzuklären, wer sich nicht an den Arbeits- und Infektionsschutz gehalten habe. Auch sei fraglich, ob die Kontrollen von Gewerbeaufsicht und Ordnungsamt hinreichend gewesen seien. "Ich frage mich, wer da geschlafen hat", sagte Bajus. Froneri beteuerte indes, die Hygienekonzepte umgesetzt und wiederholt angepasst zu haben. Abstände zwischen Arbeitsbereichen seien vergrößert, die Belüftung optimiert und Arbeitsprozesse angepasst worden, um Menschengruppen zu vermeiden. Zudem gelte in allen Abteilungen grundsätzlich eine Abstandspflicht von zwei Metern und eine allgemeine Maskenpflicht.

Ausbruch treibt die Inzidenz wohl wieder hoch

Der Massenausbruch in der Eisfabrik ist für die gesamte Region ein herber Rückschlag bei der Bekämpfung der Pandemie. In der vergangenen Woche war die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner bereits unter die Marke von 50 gesunken. Stadt und Landkreis sahen sich auf einem guten Weg. Der Stadtsprecher geht davon aus, dass der Ausbruch nun wieder zu einem spürbaren Anstieg der Inzidenzzahl führen wird - möglicherweise wieder in Richtung 100. Wie stark sich die britische Mutation in der Region verbreitet, will die Stadt jetzt ganz besonders im Auge behalten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 16.02.2021 | 18:00 Uhr