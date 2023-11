Stand: 15.11.2023 08:56 Uhr Chef bezahlt Geldstrafe - und verhindert Haft für Angestellten

Die Bundespolizei hat am Samstagmorgen in Osnabrück einen 50-Jährigen festgenommen, der per Haftbefehl gesucht wurde. Dank seines Chefs blieb dem Mann allerdings ein Aufenthalt im Gefängnis erspart. Laut Haftbefehl hatte der 50-Jährige noch eine Geldstrafe wegen Körperverletzung von 1.200 Euro zu bezahlen oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von 24 Tagen abzusitzen. Nach Angaben der Polizei konnte der Gesuchte das Geld selbst nicht aufbringen und bat deshalb seinen Chef um Hilfe. Der bezahlte die Geldstrafe und die zusätzlichen Kosten von 143,50 Euro bei der Bundespolizei in Düsseldorf. Der 50-jährige Mann aus Schleswig-Holstein blieb dadurch auf freiem Fuß.

