Stand: 02.08.2024 09:56 Uhr Busunfall in Bad Bentheim: Fünf Menschen werden schwer verletzt

Bei einem Busunfall in Bad Bentheim sind am Freitagmorgen fünf Menschen schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben könnten die Verletzungen des Busfahrers und eines Insassen lebensgefährlich sein. Die Verletzten kamen den Angaben zufolge per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Der Bus war von der Straße abgekommen und hatte einen Baum gerammt. Weitere Angaben zum Alter der Verletzten machte die Polizei zunächst nicht. Wie es genau zu dem Unfall kam, ist noch nicht abschließend geklärt. An der Unfallstelle laufen die Ermittlungen noch. Die Hengeloer Straße ist im Bereich der Sandstraße voraussichtlich noch bis zum Mittag gesperrt, so die Polizei.

