"Bundes-Notbremse" - was heißt das für die Region Osnabrück? Stand: 23.04.2021 15:39 Uhr Am Sonnabend tritt das verschärfte Infektionsschutzgesetz auch in Niedersachsen in Kraft. Die sogenannte Bundes-Notbremse hat unterschiedliche Folgen für den Südwesten Niedersachsens.

Die ab einer Sieben-Tage-Inzidenzwert von mehr als 100 greifende Ausgangssperre wird fast überall in der Region um Osnabrück greifen. Eine Ausnahme ist der Landkreis Diepholz - dort lag der Wert am Freitag noch knapp unter 100.

"Click & Meet" im Emsland wieder möglich

Lockerungen sind dagegen beim Thema Einkaufen zu erwarten: Bis zu einer Inzidenz von 150 ist Terminshopping, das sogenannte "Click & Meet", möglich, mit negativem Corona-Test. Bislang lag die Grenze hier bei 100. "Click & Meet" geht daher im Emsland jetzt wieder - im Landkreis Osnabrück laut Inzidenz auch. Allerdings: Ein Sprecher des Landkreises Osnabrück war am Freitag noch vorsichtig, sich konkret zu äußern - man warte noch auf die neue Landesverordnung, hieß es.

"Bundes-Notbremse" gilt bis Ende Juni

Die sogenannte Bundes-Notbremse ist bis zum 30. Juni befristet. Sie kommt zum Tragen, sobald eine Kommune mindestens drei Tage am Stück eine Sieben-Tages-Inzidenz von mehr als 100 aufweist. Das Land Niedersachsen will am Freitag die neue Corona-Verordnung des Landes veröffentlichen - unter Berücksichtigung der Bundes-Regeln. Diese gilt vorerst bis zum 9. Mai.

