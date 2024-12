Stand: 12.12.2024 09:50 Uhr Brandstiftung in Hagen: Polizei ist mutmaßlichen Tätern auf der Spur

Nach zwei Sachbeschädigungen und einem Brand in Hagen am Teutoburger Wald (Landkreis Osnabrück) ist die Polizei zwei Tatverdächtigen auf der Spur. Laut einem Sprecher wurden Strafverfahren gegen die beiden Männer, einen 18- und einen 19-Jährigen, eingeleitet. Die Polizei vermutet, dass die beiden am frühen Montagmorgen in der Liedstraße eine Fensterscheibe und ein geparktes Auto beschädigt haben. Anschließend sollen sie einen Heuballen unter einem Verschlag angezündet haben. Anwohner konnten das Feuer rechtzeitig löschen. Die Polizei geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus.

