Stand: 27.10.2023 19:30 Uhr Brand zerstört Schweinestall in Steinfeld - Tiere verenden

In der Gemeinde Steinfeld (Landkreis Vechta) ist in der Nacht zu Freitag ein Schweinestall abgebrannt. Die Bewohnerin des Hauses im Ortsteil Düpe, an das der Stall angrenzte, alarmierte die Feuerwehr gegen 0.50 Uhr. Acht Feuerwehren aus dem Vechtaer Südkreis rückten mit rund 150 Kräften aus. Beim Eintreffen der Retter stand der Dachstuhl des Stalls in Vollbrand, wie ein Feuerwehrsprecher auf NDR Anfrage mitteilte. Die Einsatzkräfte verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus. Sie retteten zudem 40 Bullen und 120 Scheine vor Flammen und Rauch. Rund 30 Schweine kamen in dem Stall ums Leben. Menschen wurden nicht verletzt. Laut Polizei liegt der Schaden in einem siebenstelligen Bereich.

