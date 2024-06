Stand: 20.06.2024 12:12 Uhr Brand zerstört Haus - Schaden im sechsstelligen Bereich

Ein Haus auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Bad Essen (Landkreis Osnabrück) ist durch einen Brand zerstört worden. Laut Polizei hatten Nachbarn das Feuer in der Nacht zu Donnerstag entdeckt. Demnach stand das unbewohnte Gebäude da bereits komplett in Flammen. Der Feuerwehr gelang es den Angaben zufolge den Brand zu löschen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei rechnet mit einem Schaden in sechsstelliger Höhe. Zeugen, die Hinweise zur Brandursache geben können, sollen sich unter der Telefonnummer (05471) 97 10 melden.

