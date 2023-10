Stand: 04.10.2023 09:00 Uhr Brand in Wallenhorst: Sohn rettet 92-Jährige mithilfe des Nachbarn

In Wallenhorst (Landkreis Osnabrück) ist beim Brand eines Wohnhauses ein Schaden von rund 250.000 Euro entstanden. Das Haus sei unbewohnbar, so die Polizei. Die beiden Bewohner, ein 58-jähriger Mann und seine Mutter, konnten sich rechtzeitig retten: Der 58-Jährige hatte das Feuer bemerkt und einen Nachbarn zur Hilfe gerufen, wie ein Feuerwehrsprecher schilderte. Gemeinsam holten sie seine 92-jährige Mutter aus dem Bett und brachten sie aus dem Haus. Das Feuer war in der Nacht im Obergeschoss des Einfamilienhauses ausgebrochen. Die Ursache ist noch unklar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min