Stand: 13.03.2024 08:47 Uhr Brand in Mehrparteienhaus verursacht 50.000 Euro Schaden

Bei einem Brand in einem Mehrparteienhaus in Papenburg (Landkreis Emsland) ist ein Schaden von etwa 50.000 Euro entstanden. Das teilte die Polizei mit. Demnach brannte in dem Haus in der Nacht auf Mittwoch eine Wohnung im zweiten Obergeschoss. Die 13 Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses konnten unverletzt evakuiert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

