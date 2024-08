Stand: 08.08.2024 11:15 Uhr Brand in Fleischbetrieb im Emsland: 360.000 Euro Schaden

In einem fleischverarbeitenden Betrieb in Haren (Landkreis Emsland) ist bei einem Brand ein Schaden von mindestens 360.000 Euro entstanden. Das Feuer war laut Polizei in der Nacht zu Donnerstag in einem Steuerraum der Firma Rothkötter ausgebrochen. Dort hätten drei Schaltschränke Feuer gefangen, die Ursache sei noch unklar. Werksfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Haren verhinderten demnach, dass sich der Brand auf das Gebäude ausbreitet. Durch den Produktionsausfall könne der wirtschaftliche Schaden für das Unternehmen höher als bisher geschätzt ausfallen, so die Polizei weiter.

