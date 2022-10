Stand: 10.10.2022 09:34 Uhr Bohmte: Auto kollidiert mit Baum, Fahrer schwer verletzt

Ein Autofahrer ist am Sonntagabend in Bohmte (Landkreis Osnabrück) von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Er wurde dabei schwer verletzt. Das teilte die Polizei am Montag mit. Nach dem Zusammenstoß blieb der Wagen auf der Seite liegen. Warum der Mann von der Straße abkam, ist noch unklar.

