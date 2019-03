Stand: 14.03.2019 07:59 Uhr

Bischofskonferenz: Marx stellt Ergebnisse vor

Die Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) in Lingen geht heute zu Ende. Zum Abschluss will der Vorsitzende Kardinal Reinhard Marx am Nachmittag bekannt geben, welche Konsequenzen die Bischöfe aus dem Missbrauchsskandal in der Katholischen Kirche ziehen wollen. Dabei soll es um ein verbessertes Konzept zum Umgang der Bistümer bei der Aufarbeitung der Missbrauchsfälle gehen. NDR.de zeigt die Pressekonferenz an dieser Stelle ab 14 Uhr im Livestream.

Bischofskonferenz berät zum Thema Missbrauch Hallo Niedersachsen - 13.03.2019 19:30 Uhr Die Aufarbeitung der Missbrauchsfälle sind das Hauptthema der Bischofskonferenz in Lingen. Neue Kriterien und Standards sollen bei der Aufklärung helfen.







Anerkennung für Opfer

Bei der am Montag begonnenen Vollversammlung der Bischöfe beschäftigen sich insgesamt 67 Orts- und Weihbischöfe aus 27 Diözesen mit dem lange tabuisierten Thema. Eine entscheidende Frage ist dabei, wie sexueller Missbrauch künftig verhindert werden kann. Laut Kardinal Marx müsse sich die Katholische Kirche zudem fragen, ob die Opfer bislang in angemessenem Maß Anerkennung gefunden hätten.

Am Mittwoch hatten die katholischen Bischöfe neue Maßnahmen zur Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs in der Kirche beschlossen. Der Missbrauchsbeauftragte Stephan Ackermann kündigte diverse Schritte - auch in Zusammenarbeit mit staatlichen Stellen - an. Dazu werde die Bischofskonferenz zunächst mit dem Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung, Johannes-Wilhelm Rörig, Kriterien und Leitlinien erarbeiten, sagte Ackermann.

Täter sollen auch finanziell büßen

Geplant ist auch, dass die Täter im Rahmen der Anerkennungszahlen selbst zur Kasse gebeten werden. "Wo immer möglich, sollen die Schuldigen des Missbrauchs auch finanziell die Verantwortung übernehmen", so Ackermann. Die Umsetzbarkeit in der Realität sei allerdings eine schwierige Frage, räumte er ein. Denkbar sei zum Beispiel, das Geld den Tätern vom Gehalt abzuziehen. Diesen Vorschlag hatte Ende Februar bereits Osnabrücks Bischof Franz-Josef Bode gemacht. Bislang seien rund 1.900 Anträge von Opfern bei der Zentralen Koordinierungsstelle (ZKS) eingegangen, sagte Ackermann. Derzeit bekommen sie in der Regel bis zu 5.000 Euro. Opferverbände kritisieren das als zu wenig. Ein Gutachten soll daher das bisherige System der Anerkennungsleistungen überprüfen.

Anlaufstellen mit unabhängigem Personal

Ein weiterer wichtiger Punkt sei laut Ackermann die Einrichtung von dezentralen Anlaufstellen für Betroffene in den Bistümer mit jeweils zwei unabhängigen Ansprechpartnern. In den meisten Diözesen sei dies bereits gegeben, betonte der Bischof. Lediglich in fünf Bistümer bestehe noch Nachholbedarf. Um welche es sich dabei handelt, konnte Ackermann auf Nachfrage nicht sagen. Als weitere geplante Maßnahme kündigte er eine Standardisierung der Personalakten von Priestern an. Außerdem solle ein Monitoring eingerichtet werden.

Studie geht von sechsstelliger Opferzahl aus

Laut einer aktuellen Studie der Universität Ulm ist die Zahl der Opfer sexuellen Missbrauchs Minderjähriger in den Kirchen in Deutschland deutlich höher ist als bislang angenommen. Die Untersuchung geht von rund 114.000 Opfern katholischer Priester aus - und noch einmal so vielen durch evangelische Pfarrer und Kirchenmitarbeiter.

