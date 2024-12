Stand: 10.12.2024 08:17 Uhr Hoher Schaden bei Brand von Scheune in Bippen

In Bippen (Landkreis Osnabrück) ist am Montagabend eine Scheune abgebrannt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 150.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Rund 60 Einsatzkräfte verhinderten, dass die Flammen auf das angrenzende Wohnhaus übergriffen. In der Scheune waren laut Polizei diverse Elektrogeräte und ein Aufsitzmäher gelagert. Außerdem befanden sich darin eine Werkstatt und eine Sauna. Die Ursache des Feuers ist noch unklar.

