Stand: 26.10.2024 18:02 Uhr Betrunkener Autofahrer flieht nach Unfall - und gerät selbst in Not

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos auf der A27 bei Bremen sind am Samstag fünf Personen verletzt worden. Laut Polizei rammte ein Autofahrer zunächst ein vor ihm fahrendes Fahrzeug, das daraufhin ins Schleudern geriet und stark beschädigt auf der Autobahn stehen blieb. Der 23-jährige Fahrer und drei weitere Insassen erlitten Verletzungen, wobei drei von ihnen ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten. Der Unfallverursacher flüchtete. Kurz darauf meldete sich ein 29-Jähriger über den Notruf und berichtete, dass sein Fahrzeug auf der A27 liegengeblieben sei. Die Beamten trafen ihn etwa einen Kilometer von der Unfallstelle entfernt in einem ebenfalls beschädigten Auto an. Er wies Platzwunden auf und roch nach Alkohol. Die Polizei geht davon aus, dass der 29-Jährige den Unfall kurz zuvor verursacht hat. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Gefährdung des Straßenverkehrs aufgrund von Alkoholkonsum und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

