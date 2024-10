Stand: 10.10.2024 10:43 Uhr Betrunken gegen eine Hauswand gefahren: Auto fängt Feuer

Ein betrunkener Autofahrer ist bei einem Unfall in Twist (Landkreis Emsland) in der Nacht auf Donnerstag schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der 25-Jährige mit seinem Wagen aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Sein Fahrzeug touchierte erst zwei geparkte Autos und durchbrach eine Böschung. Anschließend prallte der Fahrer mit dem Auto gegen eine Hauswand und kam schließlich in einem Vorgarten zum stehen. Danach sei das Auto in Flammen aufgegangen. Der Fahrer konnte sich schwer verletzt rechtzeitig aus dem Auto befreien, so die Polizei. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm nach Angaben der Polizei einen Wert von 1,04 Promille. Für das Haus habe keine Brandgefahr bestanden. Die Hausfassade sei jedoch erheblich beschädigt.

