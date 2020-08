Stand: 10.08.2020 14:40 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Bersenbrück: Motorradfahrer schwer verletzt

Ein 17 Jahre alter Motorradfahrer ist am Sonntagabend bei einem Unfall bei Bersenbrück (Landkreis Osnabrück) schwer verletzt worden. Von Ankum aus kommend hatte der Jugendliche auf der Kreisstraße 142 in einer Linkskurve offenbar die Kontrolle über sein Leichtkraftrad verloren. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrsschild und gegen einen Baum. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 10.08.2020 | 15:30 Uhr