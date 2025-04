Stand: 14.04.2025 21:39 Uhr Bersenbrück: Autofahrer verursacht Unfall bei Überholmanöver

Bei einem missglückten Überholmanöver in Bersenbrück (Landkreis Osnabrück) ist am Montagnachmittag ein junger Mann schwer verletzt worden. Laut einem Feuerwehrsprecher hatte der junge Autofahrer ein Traktorgespann überholen wollen. Dessen Fahrer hatte eigenen Angaben zufolge zum Abbiegen nach rechts geblinkt. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der junge Mann daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug und überschlug sich, wie ein Polizeisprecher dem NDR Niedersachsen sagte. Die Einsatzkräfte mussten den Mann demnach aus dem Fahrzeug befreien. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Wegen der Erntezeit sind laut Feuerwehr aktuell viele landwirtschaftliche Fahrzeuge unterwegs. Demnach appelliert sie an alle Verkehrsteilnehmenden, insbesondere beim Überholen vorsichtig zu sein.

VIDEO: Bersenbrück: Autofahrer bei Unfall schwer verletzt (1 Min)

